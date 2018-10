Condoléances de Mohammed VI à Abdallah de Jordanie

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au roi Abdallah II Ibn Al Hussein du Royaume Hachémite de Jordanie, suite aux inondations qui ont frappé certaines régions de son pays.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde émotion et une grande affliction la tragique nouvelle des inondations qui ont frappé certaines régions de la Jordanie, faisant plusieurs victimes.

En cette douloureuse circonstance, le roi exprime au roi Abdallah II de Jordanie, et à travers lui, aux familles éplorées et au peuple jordanien frère, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion et de solidarité, implorant le Très-Haut d’avoir les victimes dans Sa Sainte miséricorde, d’accorder patience et réconfort à leurs familles et prompt rétablissement aux blessés et de préserver le Souverain Hachémite et le peuple jordanien frère de tout malheur.

Au moins 20 personnes, en majorité des écoliers, ont été tuées et plusieurs autres personnes blessées en Jordanie lorsqu’un bus scolaire a été emporté par les pluies diluviennes jeudi dans la région de la mer Morte.

S.L.