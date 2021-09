Communales: le RNI remporte 75 sièges sur 160 à Nouaceur

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) a remporté 75 sièges sur un total de 160 qui étaient à pourvoir dans le cadre des élections communales tenues le 8 septembre au niveau de la province de Nouaceur.

Selon les résultats annoncés par les autorités locales de la province, le RNI est arrivé en tête du classement avec 21.000 voix, suivi du Parti authenticité et modernité (PAM) qui a remporté 31 sièges (13.087 voix) et du Parti de l’Istiqlal (PI) 15 sièges (9.615 voix).

Les sièges restants ont été répartis entre l’Union socialiste des forces populaires (USFP), l’Union constitutionnelle (UC) et le Parti de la justice et du développement (PJD) avec 4 sièges chacun.

Par ailleurs, le Mouvement populaire (MP) a remporté 5 sièges en recueillant 1671 voix dans le cadre du scrutin individuel.

Le Parti marocain libéral (PML) a remporté 3 sièges, alors que le Parti socialiste unifié (PSU), le Parti de la renaissance et de la vertu (PRV), le Front des forces démocratiques (FFD), le Parti de l’unité et de la démocratie (PUD), le Parti du progrès et du socialisme (PPS), l’Alliance de la fédération de gauche, le Parti des néo-démocrates et le Parti de l’équité ont obtenu 2 sièges chacun.

Le Mouvement démocratique et social (MDS), l’Union marocaine pour la démocratie (UMD) et le Parti de la liberté et de la justice sociale (PLJS) se sont partagés les 3 sièges restants.

Il est à noter que les élections se sont tenues sous forme de scrutin individuel dans 71 circonscriptions électorales et par liste au niveau des deux circonscriptions restantes. Le nombre des candidats s’est établi à 1.444, dont 31,58 pc des femmes.

Le taux de participation aux élections a atteint 50,88 pc, sachant que le nombre d’inscrits sur les listes électorales s’est établi à 139.017 à l’échelle de la province.

L’opération de vote s’est déroulée dans de bonnes conditions avec une bonne organisation, grâce à la mobilisation des autorités locales qui ont veillé au respect des mesures préventives visant à lutter contre la propagation du Coronavirus.

MN