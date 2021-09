Communales 2021: le RNI remporte 17 sièges à Tétouan

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) est arrivé en tête des élections communales, tenues mercredi, au niveau de la commune de Tétouan, qui compte 55 sièges.

Le RNI a ainsi remporté 17 sièges, suivi du parti de l’Istiqlal (PI) avec 8 sièges, de l’Union constitutionnelle (UC) avec 5 sièges, et des partis du Progrès et du socialisme (PPS), de l’Authenticité et modernité (PAM), et de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) avec 4 sièges chacun.

Le parti de la Justice et du développement (PJD) a gagné 3 sièges, tandis que le parti socialiste unifié (PSU), le Mouvement populaire (MP), l’Alliance de la fédération de gauche (AFG) et le parti Al Ahd Addimocrati, ont décroché 2 sièges chacun.

Les partis de l’Equité et Marocain libre (PML) se sont accaparés un siège chacun.

Au niveau de la commune de Oued Laou, l’USFP est arrivé en tête avec 11 sièges, suivi du PI (4 sièges), du MP (2 sièges), et du RNI (1 siège).

Concernant les élections communales au niveau des 22 collectivités territoriales de la province de Tétouan, le PAM est arrivé en tête avec 184 sièges sur 425 sièges à pourvoir, suivi du RNI (132 sièges), du PI (38 sièges), de l’USFP (23 sièges), de l’UC (17 sièges), du PJD (11 sièges), du MP (7 sièges), du PPS (4 sièges), du PSU (3 sièges), de l’AFG et du parti Al Ahd Addimocrati (2 sièges chacun), du parti marocain libre et du parti de l’Equité (1 siège chacun).

Le taux de participation à ces élections a atteint plus de 35,17% au niveau de la province de Tétouan, alors que le nombre des votants s’est situé à 101.349, sur un total de 283.841 électeurs inscrits sur les listes électorales.

SO