Communales 2021: le RNI en tête à Kénitra

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) est arrivé en tête des élections communales, tenues mercredi au niveau de la commune de Kénitra, en décrochant 14 sièges sur un total de 61.

Selon les résultats fournis par la province de Kénitra, le Parti de la justice et du développement (PJD) a remporté 7 sièges dans la même commune, alors que le Parti authenticité et modernité (PAM,) et le Mouvement Démocratique et Social (MDS) ont récolté é 6 sièges chacun, suivis du Parti de l’Istiqlal (PI) avec 5 sièges.

L’Union constitutionnelle (UC), l’Alliance de la fédération de gauche (AFG) et le Mouvement populaire (MP) se sont adjugés trois sièges chacun.

L’Union socialiste des forces populaires (USFP), les sans appartenance politique, le Parti du progrès et du socialisme (PPS), le Parti socialiste Unifié (PSU), le Front des forces Démocratiques (FFD) et d’autres formations se sont partagés le reste des sièges.

Un total de 18 listes de candidatures représentant les différentes formations politiques étaient en lice pour les 61 sièges à pourvoir dans la commune de Kénitra.

CB