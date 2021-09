Communales 2021: le RNI en tête à Fahs-Anjra

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) est arrivé en tête des élections communales au niveau de la province de Fahs-Anjra, relevant de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en remportant 81 sièges.

Selon les données officielles, le RNI a raflé 81 sièges sur un total de 137, dont 35 réservés aux femmes, suivi du Parti de l’Istiqlal (PI) avec 48 sièges, du Parti de la justice et du développement (PJD) avec 4 sièges, puis de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et du Parti du progrès et du socialisme (PPS) avec deux sièges chacun.

Le RNI est arrivé en tête des élections dans quatre communes relevant de la province, à savoir Anjra (22 sièges sur 28), Ksar Sghir (16 sièges sur 19), Ksar El Majaz (15 sièges sur 18) et Taghramt (14 sièges sur 18).

Pour sa part, le PI est arrivé en tête des élections dans trois communes, à savoir Melloussa (11 sièges sur 18), Al Bahraouiyine (13 sièges sur 18) et Jouamaa (14 sièges sur 18).

Il est à noter que les élections communales au niveau des sept communes de la province de Fahs-Anjra se sont déroulées sous forme de scrutin individuel à majorité relative.

