Code d’éthique parlementaire décrété au Maroc

Mohamed Ouzzine, président d’un soir de la séance plénière consacrée aux questions orales, a annoncé lundi 5 novembre la publication d’un guide pratique du Code de conduite et d’éthique du Parlement.

“Le Bureau du Conseil a préparé un guide pratique comprenant une explication et une explication du code de conduite dans la forme, le contenu et d’autres règles de procédure pertinentes”, a-t-il déclaré, ajoutant que “le code a été présenté aux chefs des équipes et aux groupes parlementaires afin de définir son mandat et de commencer à les mettre en œuvre, conformément aux exigences de l’article 64 du règlement de la Chambre des représentants et à l’application du code de conduite et d’éthique du Parlement”.

Il y va de soi que cette publication qu’Ouzzine s’est fait un plaisir de lire n’a pas été sans l’aval du président de l’honorable Chambre Habib El Malki.

Une source parlementaire a déclaré à Lesiteinfo que le bureau du conseil avait rapidement publié un guide pratique après avoir constaté des abus à la règle de l’article 60 ​​du règlement intérieur, de la part de députés, notamment côté vestimentaire.

C’est la députée PAMiste d’Essaouira, Asmae Chaâbi, qui aurait déclenché ce tsunami parlementaire quand elle s’est présentée dans une tenue jugée quelque peu ‘’décontractée’’ au Parlement, en octobre dernier. Désormais seuls la Djellaba marocaine ou le costume, complet-cravate, sont de circonstances au Parlement. Une tenue traditionnelle ! Voilà nos députées au pas cadencé.

Du coup, on a aussi profité pour interdire l’usage de smartphone, de la lecture de journaux, de se restaurer de pizzas, sandwichs et autres mets, de fumer dans l’enceinte de l’hémicycle. Autre bla-bla, les Parlementaires de la Chambre des représentants sous peine de sanctions sont tenus au respect des règles déontologiques et des valeurs morales d’un député.

Il est comme qui dirait que les affaires du Royaume se limitent à l’heure d’été, à la pâtisserie, et au code vestimentaire à l’intérieur du Parlement.

