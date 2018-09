Clash PJD-RNI: les propos de Talbi font réagir El Othmani

Après les propos de Rachid Talbi Alami, tenus lors de l’Université de la jeunesse du RNI à Marrakech et jugés pour le moins véhéments de la part du PJD, Saâdeddine El Othmani, a appelé ses “frères et sœurs à l’apaisement”. Le chef du gouvernement et secrétaire général duPJD a donc tenté de désamorcer la phase difficile pour ne pas dire la crise qui couve entre les deux partis de la majorité et qui ne date pas d’hier.

C’est la sortie du ministre de la Jeunesse et des Sports à la tribune de l’Université de la jeunesse du RNI qui a fait effet d’étincelle. Elle a suscité des réactions outragées de la part du numéro deux du Parti de la lampe, Slimane El Amrani. Ce dernier, de critiques acerbes à l’encontre du RNI n’y est pas allé de main morte.

Le mal aurait trouvé son origine dans la victoire d’un candidat du RNI à l’élection partielle de M’Diq, la semaine passée, face à son principal challenger pjdiste. Rachid Talbi Alami l’a traduit d’un : “les citoyens ne font confiance qu’au RNI”. Poussant son analyse en affirmant que “ceux qui tirent sur le RNI et son président auraient pour modèle le projet politique du président turc “visant à nuire aux personnes” et ”à remettre en doute” toutes les composantes du pays (…) et qu’il était “en train de détruire l’économie nationale et le pays afin de mettre la main dessus”.

Le secrétaire général adjoint du PJD, El Omrani, n’y aurait vu quant à lui, qu’une attaque contre son parti, ses principes et ses fondements. “Ce sont des positions graves, nuisibles et non acceptables qui violent de manière flagrante la charte de la majorité dont votre parti est signataire”, s’est-il outré.

Après ce clash qui surgit juste après la brouille (siège éjectable devenu effectif) entre le PJD et le PPS voilà que Saâeddine El Othmani s’insurge en pompier de service pour faire face, ce coup-ci à un autre incendie. Le premier lampiste aurait sollicité de ses ‘’frères et sœurs’’ d’atténuer leurs ardeurs en attendant une réunion des instances ‘’compétentes’’ du PJD afin d’examiner une situation qui ne se prêterait nullement à l’envenimement des relations entre deux partis formant le gros de la majorité des six de l’exécutif.

M.J.K