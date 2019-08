Cheikh Fizazi tire à boulets rouges sur Nasser Zefzafi

Mohamed Fizazi a réagi au tollé provoqué par le leader du Hirak Nasser Zefzafi et d’autres détenus, qui ont demandé à être déchus de la nationalité marocaine.

Sur sa page Facebook, le cheikh salafiste, qui est également président de l’association marocaine de la paix, a indiqué que personne ne choisit sa nationalité. «Renoncer à sa nationalité, c’est comme renier ses parents. Y a-t-il quelqu’un qui pourrait tourner le dos à ceux qui l’ont mis au monde ?», s’est-il demandé.

Fizazi a également qualifié les revendications de certains détenus du Hirak de stupides, soulignant que la déchéance de la nationalité est totalement inconcevable.

Rappelons que Nasser Zefzafi, Nabil Ahamjik, Ouassim el Boustati, Samir Ighid, Mohamed el Haki et Zakaria Adechour ont adressé une requête au ministre de la Justice et au procureur du roi près la Cour de cassation. Selon le père de Zefzafi, les six détenus ont demandé à être déchus de la nationalité marocaine pour dénoncer les injustices dont ils sont victimes depuis leur arrestation. Ils purgent actuellement leurs peines à la prison de Ras El Maa, à Fès.

S.L. (avec MAP)