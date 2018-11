Ce que pense un haut responsable palestinien de la main tendue du roi à Alger

L’appel du roi Mohammed VI à lancer un dialogue avec l’Algérie pour surmonter les divergences reflète un “profond esprit stratégique”, a affirmé, ce vendredi à Tanger, Saeb Erekat, secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

“J’ai écouté le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans lequel le Souverain a appelé à dépasser les divergences avec l’Algérie, ce qui reflète un profond esprit stratégique”, a déclaré à l’agence MAP le négociateur-en-chef palestinien, qui prend part au Forum MEDays, qui se tient à Tanger.

Erekat a estimé que la teneur du discours Royal “incarne un esprit stratégique qui apprécie à leur juste valeur les dangers, les difficultés et les défis que nous confrontons, et permet de trouver les solutions adéquates” aux divergences et aux divisions entre les pays arabes.

Les propos du roi Mohammed VI doivent être “pris au sérieux”, a souligné Erekat, appelant tous à “assumer nos responsabilités, faire face aux défis, et dépasser nos divergences et nos divisions”.

Le numéro 2 de l’Autorité palestinienne a, par ailleurs, salué les positions du Souverain à l’égard de la question palestinienne, rappelant notamment la lettre manuscrite que le roi, président du Comité Al Qods, a adressée au président Donald Trump concernant la décision de transférer l’ambassade américaine à la ville sainte.

S’arrêtant sur la situation actuelle de la question palestinienne et les tentatives des Etats-Unis d’imposer une solution au détriment des droits historiques du peuple palestinien, Erekat a exhorté l’Union européenne et les pays du vieux continent “à saisir l’opportunité du nouveau plan de paix présenté par le président Mahmoud Abbas, en février dernier devant le Conseil de sécurité de l’Onu, et qui consiste à s’attacher à la solution de deux Etats conformément au droit international et à la légalité internationale”.

Les pays européens, qui ne cessent de déclarer leur soutien à la solution de deux Etats, sont appelés à reconnaître la Palestine, avec Al Qods comme son capitale, à s’élever contre la politique de colonisation d’Israël et à boycotter les entreprises et les produits des colonies, tout en continuant à soutenir l’édification des institutions palestiniennes, a conclu Erekat.