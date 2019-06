Ce que pense El Othmani de Aziz Akhannouch

Dans un long entretien accordé à Jeune Afrique, le chef de gouvernement a dressé “son” bilan après deux années à la tête du gouvernement. Il a également parlé de la vision de son parti et des relations qu’il entretient avec les partis politiques.

“Il y a effectivement une dizaine de projets de loi toujours en examen dans les deux chambres du Parlement. Certains remontent à plus de trois ans, bien avant la nomination de ce gouvernement. J’estime que l’exécutif a accompli son devoir en adoptant les lois en Conseil. C’est ensuite au débat parlementaire de prendre le relais. Toutefois, chaque texte est un cas particulier, et chaque retarda ses raisons propres”, a indiqué El Othmani après une question relative aux retards dans l’adoption de certains textes de loi. Il a ensuite défendu bec et ongles son bilan, arguments et chiffres à l’appui.

Interrogé sur Aziz Akhannouch, président du RNI, El Othmani a affirmé que le ministre de l’Agriculture était “un ami de longue date, avant même qu’il entre en politique”. “Nos rapports sont cordiaux et normaux. En tant que chef du gouvernement, je le considère comme un membre de l’équipe gouvernementale”, a-t-il ajouté.

Le RNI ne fait-il pas office d’opposition à l’intérieur même du gouvernement?, demande également Jeune Afrique.

“Il n’y a pas d’opposition au sein du gouvernement. Dans mon équipe, il y a une bonne entente. Mais au sein de la majorité parlementaire, effectivement, il y a parfois des divergences de points de vue. Chaque parti a son référentiel, son programme et sa vision. Si toutes les formations politiques de la majorité étaient d’accord sur tous les points, elles auraient constitué un seul parti”.

S.L.