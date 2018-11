Ce que Mohammed VI et Paul Kagame se sont dit au téléphone

Les deux chefs d’Etat ont également abordé, au cours de cet entretien, la dynamique positive et les perspectives prometteuses que connaissent les relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et la République du Rwanda dans l’ensemble des domaines”, peut-on lire dans le communiqué.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK