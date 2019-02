Ce que dit le message de Mohammed VI remis au président nigérien

Le président nigérien Issoufou Mahamadou a reçu en audience, lundi soir à Niamey, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita qui lui a remis un message écrit du roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à la presse au terme de cette audience, Bourita a indiqué que le message Royal remis au Président Issoufou “porte sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer dans tous les domaines”.

“Le message Royal porte également sur les enjeux régionaux que nous supportons ensemble et les moyens de relever les défis de la sécurité, de la stabilité et des changements climatiques”, a ajouté Bourita, affirmant que les relations entre le Maroc et le Niger sont “très fortes aujourd’hui”.

Cette audience s’est déroulée en présence du ministre délégué chargé de la Coopération africaine, Mohcine Jazouli et de l’Ambassadeur du Maroc au Niger, Allal El Achab.

Bourita, à la tête d’une importante délégation marocaine, a pris part, lundi dans la capitale nigérienne, à la première conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission du climat pour le Sahel, créée en novembre 2016 à Marrakech lors du Sommet africain de l’action, tenu à l’initiative du roi.

S.L. (avec MAP)