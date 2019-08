Ce qu’a dit le roi Mohammed VI au président du Guatemala

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Alejandro Giammattei à l’occasion de son élection à la présidence de la République du Guatemala.

Dans ce message, le Souverain exprime ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de plein succès à Giammattei dans l’accomplissement de ses hautes missions au service des aspirations du peuple guatémaltèque à davantage de progrès et de prospérité.

“Eu égard aux relations de considération mutuelle et de coopération fructueuses unissant nos deux pays, Je tiens à exprimer à Votre Excellence Ma détermination à œuvrer de concert avec vous, en vue de renforcer davantage ces relations et de consolider la dynamique qui les distingue dans le but de couvrir différents domaines, au service des intérêts de nos deux peuples amis”, souligne le message.

S.L. (avec MAP)