Ce qu’a dit le roi Mohammed VI au nouveau président ukrainien

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Volodymyr Zelensky, à l’occasion de son élection président de l’Ukraine.

“Il m’est agréable, à l’occasion de votre élection Président de l’Ukraine, de vous exprimer mes chaleureuses félicitations pour la confiance placée en votre personne par le peuple ukrainien, et qui constituera certainement pour vous la meilleure motivation pour répondre à ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité”, souligne le Souverain dans ce message.

Le roi saisit cette occasion pour faire part de sa grande satisfaction des relations d’amitié et d’estime mutuelle unissant les deux peuples, exprimant sa détermination à œuvrer, de concert avec le Président Zelensky, pour renforcer et élargir la coopération entre le Maroc et l’Ukraine, au service des intérêts des deux pays.

S.L. (avec MAP)