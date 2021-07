Ce qu’a dit le président Erdogan au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, à l’occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, Erdogan exprime, en son nom et en celui du peuple turc, ses sincères félicitations au Souverain et renouvelle ses vœux de santé et de bonheur au Roi et de bien-être et de prospérité au peuple marocain ami et frère.

Le président turc souligne aussi que « le développement des relations amicales existantes entre nos pays avec une volonté commune contribuera non seulement à la prospérité et au bonheur de nos peuples, mais aussi à la consolidation de la paix et de la stabilité régionales ».

Erdogan se dit convaincu que les relations bilatérales « seront davantage renforcées grâce à nos efforts conjoints ».

M.S. (avec MAP)