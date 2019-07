Ce qu’a dit le père de Zefzafi sur la grâce royale

Ahmed, le père du leader du Hirak Nasser Zefzafi, a réagi à la grâce royale accordée à des détenus du Hirak à l’occasion de la fête du Trône.

Dans une déclaration à Le Site info, il a affirmé que les détenus qui ont été graciés purgeaient leurs peines dans les prisons d’Al Hoceima et de Fès. «Sur 63 détenus, 8 ont été graciés», a-t-il précisé.

Dans un communiqué diffusé ce lundi soir, le ministère de la Justice a ainsi fait savoir qu’à l’occasion de la Fête du Trône, le roi Mohammed VI a accordé sa grâce à 4.764 personnes, dont certaines sont en détention et d’autres en liberté, condamnées par différents tribunaux du Royaume.

“En cette glorieuse occasion, le Roi a bien voulu accorder sa grâce à des détenus des événements qu’à connus la région d’Al Hoceima, ainsi qu’à des détenus condamnés dans des affaires de terrorisme et ayant participé à la quatrième édition du programme ‘Réconciliation’ (Moussalaha). Cette bienveillance royale à l’égard de ces détenus intervient en réponse aux demandes de grâce que les concernés ont soumis au Souverain, et qui n’ont obtenu l’approbation royale qu’après avoir officiellement exprimé leur attachement aux constantes et aux sacralités de la Nation et aux institutions nationales, révisé leurs orientations idéologiques, rejeté l’extrémisme et le terrorisme», peut-on lire dans le communiqué.

S.L.