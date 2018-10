Ce qu’a dit El Othmani au sujet du drame de Bouknadel

En application des Hautes instructions royales, une enquête judiciaire est en cours en vue de déterminer les causes réelles du déraillement tragique d’un train mardi à Bouknadel et d’en établir les responsabilités, a indiqué, jeudi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani.

Intervenant en ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, El Othmani a souligné que l’enquête est en cours en vue d’établir les responsabilités et de tirer des leçons, faisant savoir qu’il était en contact direct avec les ministres de l’Intérieur et de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau qui se sont rendus sur les lieux de l’accident sur Hautes instruction du roi.

El Othmani a qualifié de “tragique” cet accident qui a fait nombre de victimes et de blessés, implorant le Tout-Puissant en cette douloureuse circonstance d’accueillir les victimes en Sa Sainte miséricorde et d’accorder patience et réconfort à leurs proches et prompt rétablissement aux blessés.

Tout en saluant la haute sollicitude du Souverain qui a exprimé ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion aux familles éplorées des victimes et donné Ses Hautes instructions pour la prise en charge des blessés, El Othmani a loué les efforts de l’ensemble des cadres médicaux et de la protection civile qui ont prodigué les soins nécessaires aux blessés. Il a également remercié les citoyens qui se sont mobilisés pour faire don de leur sang au profit des victimes, dans un élan de solidarité qui témoigne du patriotisme sincère du peuple marocain.