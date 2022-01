Ce qu’a dit Aziz Akhannouch sur SNRT NEWS (VIDEO)

Le Chef de Gouvernement a accordé un long entretien mercredi soir à nos confrères de SNRT NEWS. Il a abordé des points divers concernant la politique, les chantiers structurants et les questions de société.

Au niveau politique, il a tenu à rappeler que le Gouvernement inscrit son action dans un processus démocratique impulsé par la Vision Éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste. Aziz Akhannouch a redonné à la fonction de Chef de Gouvernement ses lettres de noblesse en valorisant et soutenant l’équipe gouvernementale.

Aussi, « les résultats des élections ont traduit un besoin de changement de la part des électeurs marocains et le Gouvernement se chargera de répondre aux attentes des citoyens ». Le Chef de Gouvernement, à la tête de la coalition de la majorité, a donné des « signaux forts » du respect et de l’appui qu’il porte à la majorité gouvernementale.

« Le gouvernement actuel connaît parfaitement les attentes et les priorités des Marocains et sait comment y répondre, sans intermédiaire », a insisté Aziz Akhannouch. « Le Gouvernement entend rompre avec les pratiques caractéristiques de la majorité gouvernementale antérieure ».

Au niveau des chantiers structurants, le gouvernement a lancé une série de projets ambitieux, dont le programme « Awrach », pour lequel un budget de 2,25 milliards de dirhams par an a été débloqué, avec l’objectif de fournir des emplois à un quart de million de marocains ;

Le chantier de la couverture sociale a été enclenché au travers de la mise en place des fondations juridiques pour sa mise en œuvre à travers la ratification de différents décrets avec l’objectif de permettre à 11 millions de marocains de bénéficier d’une couverture santé.

Le Chef de Gouvernement a donné des exemples illustrant l’impact concret de ce programme sur le quotidien du citoyen marocain. « Grâce à la couverture santé, une séance dialyse coûtera à l’assuré 17 dirhams au lieu de 850 dirhams actuellement et les opérations chirurgicales seront gratuites… »

Le programme « Intilaka », est couronné de succès puisque 26 000 entreprises en ont bénéficié, soit 90 pour cent des objectifs fixés. Le dialogue social sera lancé en février et le gouvernement est ouvert à des échanges constructifs avec les partenaires sociaux, partie prenante essentielle dans la réalisation des chantiers sociaux.

Un plan d’urgence de 2 milliards de dirhams a été mis en place pour soutenir le secteur touristique, durement impacté par la pandémie et la fermeture des frontières.

Enfin, concernant la préservation du pouvoir d’achat et malgré la dérégulation de la chaîne d’approvisionnement au niveau mondial, l’inflation reste maîtrisée au Maroc et les produits essentiels, dont la farine, sont subventionnés, ce qui permet au marocain de «ne pas payer son pain plus cher ».

Concernant « l’État Social », tel que projeté et voulu par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste depuis plus de 20 ans- avec la Ramed et l’INDH notamment-, est aujourd’hui mis en œuvre par le Gouvernement et articulé autour de 3 piliers fondamentaux, rappelle Akhannouch.

–Santé, un projet majeur illustré par des décisions vitales en temps de pandémie : la protection de la santé des marocains avec la disponibilité des vaccins et le rappel du protocole sanitaire recommandé (3ème dose) dans l’intérêt de la situation sanitaire nationale.

De façon plus long-termiste, le fondement de ce pilier est le projet de couverture maladie à destination, à terme, de 30 millions de citoyens.

–École : Un des fondements de cette vision repose sur l’égalité des chances au sein l’école et dans la formation et c’est dans ce contexte qu’est porté le projet de refonte de l’école publique.

C’est également dans ce cadre que l’enseignant est cœur de cette approche : l’enseignement devra être une vocation de carrière choisie et l’enseignant fera l’objet, au cours de sa carrière, d’un accompagnement et d’une formation continue.

–Emploi avec deux programmes majeurs :« Awrach » et « Forssa » : ces initiatives permettront à la jeunesse du Maroc de trouver des opportunités de travail et, ce faisant, de faire bouger la demande interne et l’économie nationale.

S.L.