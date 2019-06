Ce qu’a dit Amina Maelainine sur le décès de Morsi

Après Benkirane et son témoignage sur le “martyr” Mohamed Morsi, El Othmani et sa phrase généraliste sur tous les décédés musulmans, l’on se demandait le pourquoi du silence d’une autre voix PJDiste qui a son mot à dire sur tout et sur rien.

Eh bien, c’est fait! Amina Maelainine s’est enfin prononcé sur la mort dramatique de l’ancien président égyptien. Et la députée islamiste a rappelé que le défunt, depuis sa détention, a souffert mille maux. Il a été surtout privé, par l’appareil militaire de son pays, du moindre de ses droits fondamentaux: celui du droit aux soins médicaux que son état de santé exigeait.

Quant au trépas de Mohamed Morsi, suite à un malaise au tribunal, il constitue une injustice et une ignominie perpétrées par l’arrogance et l’autoritarisme, écrit la “pasionaria” du parti islamiste dans une publication sur sa page officielle Facebook.

Amina Maelainine finit par implorer Dieu d’avoir Mohamed Morsi en Sa sainte miséricorde et de présenter un message de condoléances et de compassion à la famille du défunt ex-président égyptien.

Larbi Alaoui