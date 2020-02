Ce qu’a dit Abdellatif Ouahbi, nouveau SG du PAM (VIDEO)

Abdellatif Ouahbi, candidat unique, a été élu, dimanche, nouveau secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM), au terme du quatrième congrès national de cette formation politique, tenu à El Jadida.

Ouahbi, député à la Chambre des représentants, a été plébiscité par les congressistes, suite au retrait des autres candidats à la succession du secrétaire général sortant, Hakim Benchemach.

Avocat au barreau de Rabat, Me Ouahbi est l’un des dirigeants les plus en vue du Parti Authenticité et Modernité au cours des dernières années, se distinguant par son activisme sous la coupole et sur la scène médiatique.

Dans sa première réaction, Abdellatif Ouahbi s’est dit conscient du “grand défi qui l’attend” et salué le travail accompli par son prédécesseur à la tête de la deuxième force parlementaire du pays.

Le nouveau secrétaire général a appelé “l’ensemble des partis à se mettre au service de la Nation et du peuple”, déclarant “tendre la main à tous les acteurs politiques” à cette fin.

Par ailleurs, Fatima Zahra Mansouri a été également plébiscitée comme présidente du Conseil national du PAM, après le désistement des trois autres candidats juste avant le début de l’opération de vote.

A rappeler que la séance inaugurale a été émaillée, vendredi, d’incidents dans le sillage des tensions persistantes entre les courants du parti autour de questions organisationnelles se rapportant au congrès.