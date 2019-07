Ce qu’a dit Abdallah II au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du roi Abdallah II de Jordanie, à l’occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, le Souverain hachémite exprime, en son nom et au nom du peuple et du gouvernement jordaniens, ses chaleureuses félicitations et ses vœux les meilleurs de santé au roi Mohammed VI et de davantage de progrès et de prospérité pour le peuple marocain frère, sous la conduite sage du Souverain.

A cette occasion, Abdallah II affirme sa profonde fierté des relations de fraternité unissant les deux familles Royales et des relations historiques liant les deux pays et les deux peuples frères, réitérant son attachement au renforcement de la coopération bilatérale dans les différents domaines.

Le Souverain hachémite implore le Très-Haut “de renouveler pareille occasion pour le Royaume du Maroc dans la sécurité et la stabilité, et pour SM le Roi et le peuple marocain frère dans la poursuite de la marche d’édification et de progrès de ce pays qui est cher à nous et à tous les Jordaniens”.

S.L. (avec MAP)