Casablanca-Settat : le RNI décroche 5 sièges à la Chambre des conseillers

Avec 5 sièges, le Rassemblement national des indépendants (RNI) se classe en tête des résultats provisoires, par collèges électoraux, de l’élection des membres de la Chambre des conseillers au niveau de la région Casablanca-Settat.

Selon ces résultats provisoires, annoncés mardi soir par la wilaya de la région Casablanca-Settat, le parti de l’Istiqlal (PI) est arrivé deuxième avec 2 sièges.

Le Parti authenticité et modernité (PAM), le Mouvement populaire (MP), le parti de la Justice et du développement (PJD) et l’Union socialiste des forces populaires (USFP) ont remporté 1 siège chacun.

Concernant les résultats de chaque collège électoral, le RNI et le PI ont décroché 1 siège chacun au collège électoral formé par les représentants du Conseil de la région.

S’agissant du collège électoral des représentants des conseils communaux et des conseils des préfectures et des provinces, le RNI a remporté 2 sièges, alors que le MP, le PI, le PAM et le PJD ont obtenu un siège chacun.

Au niveau du collège électoral des représentants des chambres de commerce, d’industrie et de services, l’USFP et le RNI ont remporté 1 siège chacun.

Concernant, le collège électoral des représentants des chambres d’artisanat, le RNI y a décroché 1 siège.

Pour ce qui est des résultats provisoires du collège électoral des représentants des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives, une liste sans appartenance politique a remporté 2 sièges, alors que deux autres listes similaires ont remporté 1 siège chacune.

L’élection des membres de la Chambre des conseillers, qui compte 120 membres, est l’ultime étape du processus électoral qui s’est déroulé cette année au Maroc.

FI