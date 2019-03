Casablanca: Miloudi Moukharik reconduit à la tête de l’UMT

Le secrétaire général de l’Union marocaine du travail, Miloudi Moukharik, a été reconduit, dans la nuit de samedi à dimanche, pour un nouveau mandat de quatre ans à la tête de la centrale syndicale.

Moukharik, âgé de 69 ans, a été réélu à l’unanimité par quelque 1.500 délégués, qui participaient au 12ème congrès national de l’Union, a indiqué une source syndicale. Les congressistes ont été mandatés par 63 unions locales et régionales, 45 fédérations professionnelles et syndicats nationaux, ainsi que par les structures parallèles.

Miloudi Moukharik a été élu, pour la première fois, secrétaire général de l’Union marocaine du travail en décembre 2010 à l’occasion du 11ème congrès, avant de remporter un nouveau mandat quatre ans plus tard. La cérémonie d’ouverture de ce congrès a été marquée par la présence de représentants d’organisations syndicales régionales et internationales, des leaders de partis politiques, outre des représentants des associations des droits de l’Homme et de la société civile. Ces assises ont été l’occasion pour faire le bilan du mandat passé (2015/2019), fixer les priorités et stratégies et élire les instances dirigeantes pour les quatre prochaines années.

Les travaux du congrès ont été marqués notamment par la présentation du rapport général qui reprend le bilan de la période 2015/2019, à la lumière du contexte politique économique et social du Maroc en interaction avec l’environnement international.

S.L. (avec MAP)