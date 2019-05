Casablanca : le wali déboute un dirigeant PAMiste

Said Ahmidouch vient d’asséner un camouflet retentissant au secrétaire régional du parti du Tracteur de la Région Casablanca-Settat.

Ainsi, le wali a fait savoir à Salaheddine Abou Ghali que l’organisation d’une activité partisane, initiée par les membres de la Jeunesse PAMiste, à Sidi Bernoussi, ne pouvait pas être interdite. Cette permission du wali de la Région Casablanca-Settat a été prise après une correspondance de Hakim Benchamass, contestant la légitimité de la demande de Salaheddine Abou Ghali d’interdire une quelconque activité partisane de la Jeunesse PAMiste.

Le secrétaire régional voulait empêcher la tenue de cette rencontre, qui a bel et bien eu lieu, dimanche, sous la houlette de Najwa Koukouss, secrétaire générale de la Jeunesse du parti. Abou Ghali demandait aussi le gel de l’affiliation des militants ayant approuvé l’organisation de l’activité précitée.

A rappeler que le Parti Authenticité et Modernité souffre d’ une grave crise organisationnelle interne, depuis un certain temps déjà, émaillée par une “guéguerre” de communiqués de part et d’autre.

Larbi Alaoui