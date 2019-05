Casablanca: le gendre de Trump se recueille au cimetière juif (VIDEO)

Le Haut conseiller du président des Etats-Unis est en visite officielle au Maroc. Et Jared Kushner, époux de la fille aînée de Donald Trump, Ivanka, en a profité pour se rendre au cimetière juif de la capitale économique.

Cette visite, ayant eu lieu mercredi, avait pour but de se recueillir sur la tombe de l’ex-principal rabbin de la ville d’Essaouira, Rav ‘Haïm Pinto, décédé en 1845 dans la Cité des Alizés.

Jared Kushner, également chargé du plan de paix israélo-palestinien, était accompagné par Jason Dov Greenblatt, avocat et responsable juridique de Donald Trump.

A rappeler que le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, avait offert un “iftar” en l’honneur du Haut conseiller du président américain, mardi dernier, à la résidence royale de Salé.

Auparavant, le souverain s’était longuement entretenu avec Jared Kushner, le chargé du plan de paix israélo-palestinien. L’entretien a également porté sur les relations séculaires et solides du Royaume et des Etats-Unis et sur la stratégie commune de renforcement de leur partenariat, à plusieurs niveaux. De même que les changements et leurs conséquences que connaissent la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) ont été abordés lors de cet entretien du roi Mohammed VI avec Jared Kushner.

Etait aussi convié à cet”iftar”, Jason Dov Greenblatt, le représentant spécial de Trump pour les négociations internationales et son conseiller sur Israël. Du côté marocain, était aussi présent Fouad Ali El Himma , conseiller du souverain, ainsi que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.

Larbi Alaoui