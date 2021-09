Casa-Settat: le RNI en tête des circonscriptions législatives régionales

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) est arrivé en tête des circonscriptions législatives régionales de Casablanca-Settat, en remportant 2 sièges sur les 12 à pourvoir au niveau de la région.

Selon des résultats provisoires communiqués jeudi par la Wilaya de la région Casablanca-Settat, ce classement intervient après le dépouillement de près 99% des votes.

Les dix sièges restants ont été partagés entre le Parti de l’Istiqlal (PI), le Parti Authenticité et Modernité (PAM), l’Union socialiste des forces populaires (USFP), l’Union constitutionnelle (UC), le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), le Parti de la Justice et du Développement (PJD), le Mouvement Populaire (MP), le Front des forces démocratiques (FFP), l’Alliance de la Fédération de gauche et le Parti socialiste unifié (PSU).

CJ