Casa-Settat: la première société de développement régional verra le jour

“C’est un tournant important dans la gestion de l’économie à Casa-Settat. Cette société en phase avec le plan de développement régional qui a été approuvée à l’unanimité et ratifiée par l’administration centrale sera un outil de valorisation et va favoriser les emplois”, nous déclare Moncef Belkhayat ,vice-président de la région Casablanca-Settat.

L’idée était de créer une société de développement régional qui a son autonomie, ses actionnaires, son conseil d’administration, afin de pouvoir prendre l’ensemble des zones industrielles sur l’ensemble du territoire de Casa-Settat et valoriser les fonciers à vocation économique avec des actionnaires de référence comme la CDG et la BCP.

Le Conseil de la région de Casa-Settat s’est déroulé ce mercredi. Il s’agissait de la dernière session de l’année. Le point le plus important au delà de toutes les conventions et accords qui ont été votés, c’est le vote à la majorité de la création de la première société de développement régional. Explications.