Candidature de Benkirane aux élections: la réaction d’El Othmani

Le chef de gouvernement et patron du parti islamiste a assuré que la candidature de Abdelilah Benkirane aux prochaines échéances électorales ne lui doit rien. Pour Saâdeddine El Othmani, le fait que son prédécesseur, aussi bien à la tête du gouvernement qu’aux commandes du parti de la Lampe, ait été choisi comme tête de liste du PJD pour la circonscription de la la ville de Salé émane de la volonté des cellules de base du parti.

Ainsi, dans le cadre de l’émission « Mouwajaha lil iqnae » (Confrontation pour convaincre) de la chaîne Medi1TV, diffusée dimanche 25 juillet courant, El Othmani a déclaré qu’il n’est pour rien concernant la candidature de Benkirane, que d’ailleurs ce dernier n’était même pas présent pendant l’opération de candidatures et que ce sont les militants de la ville qui l’ont proposé comme tête de liste.

Le SG du PJD a également souligné que les procédures réglementant les candidatures sont présentées au secrétariat général du parti qui a la latitude de donner son avis sur les propositions qui lui sont soumises par les bases, mais dans des limites bien précises.

Répondant à une intervention ayant suggéré qu’il aurait été plus judicieux pour le PJD de présenter les candidatures de dirigeants et de militants plus jeunes, au lieu de compter sur celles de vétérans, tels que Benkirane, El Othmani a rétorqué que son parti s’efforce de donner la primauté et la priorité aux jeunes. Et de souligner que le PJD est le parti « qui connaît le plus de renouveau et de rajeunissement » et compte 82% de renouveau au sein de ses rangs.

Par ailleurs, concernant ses relations personnelles avec son prédécesseur, El Othmani a tenu à souligner que Benkirane et lui entretiennent des relations « normales ». Enfin, concernant sa propre candidature, il a déclaré qu’il n’en a encore rien décidé, pour l’heure, en précisant que, personnellement, il préfère ne pas se porter candidat lors des prochaines échéances électorales.

Larbi Alaoui