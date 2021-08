Campagne électorale: les promesses généreuses d’un candidat de gauche

Jaouad Benaissi, candidat de la Coalition de la Fédération de gauche, a fait de nombreuses promesses originales aux électrices et électeurs qui voteront pour lui, lors du scrutin prévu mercredi 8 septembre prochain au Maroc.

Ainsi, la tête de liste de ladite Coalition, au sein de la province de Sefrou, a promis de verser 100% de son salaire mensuel de futur parlementaire au profit de bourses scolaires et estudiantines. Dans son programme électoral, dont Le Site info a pris connaissance, Benaissi a également promis la création d’hôpitaux provinciaux, à l’horizon 2025.

Ceci, « au lieu et place du dispensaire modeste ne pouvant aucunement satisfaire les besoins sanitaires des municipalités d’Immouzer, d’El Menzel et de Bhalil et ne pouvant comporter toutes les prestations dignes d’un établissement hospitalier provincial ».

Parmi les autres promesses du candidat, figurent aussi l’acquisition d’un hélicoptère médical susceptible d’intervenir lors de cas exigeant un transfert urgent de patients et celle d’une flotte d’ambulances médicalisées à même, de répondre aux attentes urgentes des régions montagneuses de la province de Sefrou. Jaouad Benaissi a encore cité de garantir des moyens de transport au profit du personnel médical, sous forme de mini-bus, en sus de la promesse de la protection des biens forestiers publics de toute exploitation abusive.

Le programme du candidat de la Coalition de la Fédération de gauche comporte d’autres promesses telles la gestion durable des ressources hydrauliques, en vue de lutter contre les risques de la sécheresse, et celle des décharges publiques, Jaouad Benaissi lance également un appel aux citoyens, les incitant au respect du tri sélectif des ordures ménagères, à travers des campagnes de sensibilisation et ce, en collaboration avec les municipalités et les associations de la société civile.

Larbi Alaoui