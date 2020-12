Campagne de vaccination: Ait Taleb demandé au Parlement

Le président du groupe parlementaire du Parti de la Justice et du Développement (PJD) à la Chambre des représentants, Mustapha Ibrahimi, a demandé la convocation d’une réunion de la Commission des secteurs sociaux en présence du ministère de la Santé, Khalid Ait Taleb.

Cette réunion vise à discuter des mesures et dispositions que le gouvernement compte prendre pour garantir le succès de la campagne de vaccination anti-Covid-19.

Par conséquent, il sera question de débattre des ressources humaines et des moyens logistiques et techniques qui seront mobilisés afin de garantir un vaccin « sûr » et « efficace », lit-on sur la correspondance du groupe parlementaire du PJD.

Ladite correspondance précise que le lancement de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus, qui concernera 80% de la population marocaine, constitue la principale motivation de la tenue de cette réunion.

Il est à rappeler que sur directives du roi Mohammed VI, le Maroc se prépare à lancer, dans les prochains jours, une vaste campagne de vaccination contre le coronavirus. L’opération devra couvrir les citoyens âgés de plus de 18 ans, selon un schéma vaccinal en deux injections, en donnant la priorité aux personnels de première ligne, en l’occurrence, le personnel de Santé, les autorités publiques, les forces de sécurité et le personnel de l’Education nationale, ainsi qu’aux personnes âgées et aux personnes vulnérables au virus et ce, avant de l’élargir au reste de la population.

S.H.