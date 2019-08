Caïdats et communes: Laftit fait des changements

Le conseil de gouvernement, réuni jeudi, a adopté le projet de décret N° 2.19.644 portant création de nouveaux cercles et caïdats, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Il s’agit d’introduire les modifications nécessaires au tableau annexé au décret N° 2.15.402, promulgué le 5 Ramadan 1436 (22 juin 2015) et portant fixation, selon les préfectures et provinces, de la liste des cercles, caïdats et communes du Royaume ainsi que du nombre des membres à élire au niveau du conseil de chaque commune, tel qu’il a été modifié, a précisé El Khalfi lors d’un point de presse à l’issue du conseil de gouvernement.

Les entités administratives, qui vont être créées au niveau de certaines préfectures et provinces, visent à améliorer les capacités de gestion de l’administration territoriale dans les régions concernées, appuyer l’encadrement administratif et à accompagner les mutations démographiques, sociales et urbanistiques que connaissent ces territoires, a-t-il ajouté.

Pour ce faire, a poursuivi El Khalfi, quatre caïdats créés actuellement à la commune Ameur, relevant de la préfecture de Salé, aux communes Beni Yekhlef et Challalat (préfecture de Mohammedia) et à celle de Boumia (province de Midelt) vont se hisser au rang de pachaliks, alors que le cercle d’Ahouaz-Salé va être supprimé. Un autre cercle va être créé dans la province de Ouezzane et 9 caïdats verront le jour dans six provinces, a-t-il fait savoir, ajoutant que le nombre de cercles au niveau national s’élèvera à 206, tandis que celui des caïdats passera de 708 à 714.

Par ailleurs, il a été proposé de changer la dénomination du caïdat de “Boumia” (province de Midelt), qui couvre les communes de Tanourdi et Tizi N’Ghachou, pour qu’il devienne le caïdat d’”Aït Awadi”.

S.L. (avec MAP)