Bruxelles: la diplomatie marocaine fait barrage à un texte hostile au Maroc

Cette situation met le Parlement européen face à son devoir de vigilance et de fermeté quant aux tentatives malveillantes de certains députés de vouloir impliquer l’Union européenne dans un conflit créé de toutes pièces par l’Algérie et dont le processus de règlement relève de la seule compétence de l’ONU.

