Bouznika: ouverture des travaux du 11e congrès national de l’USFP

Les travaux du 11e congrès national de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) ont été ouverts, vendredi matin au Complexe Moulay Rachid de la jeunesse et de l’enfance à Bouznika, sous le signe « Fidélité, engagement et ouverture ».

L’ordre du jour de ce congrès comprend la présentation du rapport organisationnel relatif à l’amendement de certaines dispositions du règlement intérieur du parti portant sur l’organisation du congrès.

Les congressistes devront élire le premier secrétaire du parti, les membres du conseil national, le bureau politique et les secrétariats régionaux, en plus de l’adoption des rapports moral et financier.

Les travaux de ce congrès se déroulent en format hybride présentiel et à distance via une plateforme principale et 12 régionales, en plus de trois autres plateformes en France, en Italie et en Espagne, qui devront permettre à près de 1400 participants de suivre le déroulement de ce congrès.

S.L. (avec MAP)