Bouznika: le PPS lance un appel au gouvernement

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) a appelé, samedi à Bouznika, le gouvernement à trouver des solutions créatives pour faire face aux difficultés économiques et sociales, à caractère normal et exceptionnel, et à opérer les réformes structurelles nécessaires.

Dans la Déclaration finale ayant sanctionné les travaux de son 11ème congrès national et dont lecture a été donnée par M. Azzouz Senhaji lors de la séance de clôture, le PPS a indiqué que la crise pourrait constituer une opportunité appropriée pour engager les réformes souhaitées, notamment en ce qui concerne l’activation de la réforme fiscale, la refonte des systèmes éducatif et de santé, le sauvetage des caisses de retraite, la révision des modes de ciblage social et la consolidation de l’économie nationale.

Il a également estimé que le rendement et le programme du gouvernement sont en deçà des capacités requises pour relever les défis, surmonter les difficultés qui se posent et mettre en œuvre les recommandations du Nouveau modèle de Développement.

A cet égard, poursuit la Déclaration finale, les participants au congrès national ont exprimé leur préoccupation quant à la détérioration de la situation socio-économique et du pouvoir d’achat des Marocains et à la flambée croissante des prix, mettant en garde contre les dangers d’aggravation de la pauvreté, de la vulnérabilité et du chômage sur la stabilité sociale, face à l’incapacité du gouvernement actuel à faire face aux difficultés de la conjoncture, par le biais de décisions ayant un impact tangible, et son recours aux justifications.

Après avoir exprimé son adhésion à l’opérationnalisation optimale du chantier Royal inhérent à la protection sociale, les congressistes ont appelé le gouvernement à réunir toutes les conditions de réussite de ce grand chantier historique, notamment en termes de pérennité du financement et de garantie de la bonne gouvernance, à travers une véritable réforme des divers régimes et politiques à portée sociale.

D’autre part, la Déclaration finale a pris note des acquis démocratiques réalisés par le pays dans divers domaines et a réaffirmé la nécessité d’un « nouveau souffle démocratique et réformiste » touchant à tous les aspects de la vie, afin de surmonter la « stagnation » politique que connaît le processus démocratique.

La Déclaration finale a, par ailleurs, réitéré les « positions constantes du parti au sujet de la question de notre intégrité territoriale », qui jouit d’un consensus national immuable, tout en exprimant la fierté des acquis engrangés par le Royaume dans ce dossier.

Elle a aussi insisté sur la nécessité de poursuivre, avec un haut degré de vigilance, les efforts diplomatiques et de développement, tout en veillant à renforcer le front intérieur sur les plans démocratique, économique et social.

Les congressistes, à travers la Déclaration finale, ont exprimé leur mobilisation constante et agissante derrière SM le Roi Mohammed VI afin de relever les défis et contrecarrer les manœuvres ourdies des ennemis de la première cause nationale, en vue de clore définitivement ce conflit artificiel, sur la base de l’initiative d’autonomie dans le cadre de la souveraineté nationale.

SA