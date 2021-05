Bourita s’est entretenu avec son homologue maldivien

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, ce vendredi, un entretien en visioconférence avec le ministre des Affaires étrangères de la République des Maldives, Abdulla Shahid.

Lors de cet entretien, les deux ministres se sont réjouis de l’excellence des relations historiques et fraternelles entre le Maroc et les Maldives et ont insisté sur l’importance de les hisser au niveau des aspirations du roi Mohammed VI et du président de la République des Maldives, Ibrahim Mohamed Solih, indique un communiqué du ministère.

Ils ont également réaffirmé les liens spirituels, religieux, culturels et humains entre les deux pays, rappelant que l’Islam a été introduit aux Maldives au 12ème siècle par le biais d’un voyageur et prédicateur marocain.

Bourita et Shahid ont exprimé leur satisfaction quant au bilan positif de la visite officielle du ministre maldivien au Maroc en novembre 2019, qui avait été couronnée par la signature de quatre accords bilatéraux, relatifs aux consultations politiques, à la coopération religieuse, à l’exemption de visas et à la coopération entre les académies diplomatiques des deux pays.

Les deux parties sont convenues de développer la coopération bilatérale post-Covid, en l’élargissant à d’autres domaines, notamment la lutte anti-terroriste, l’agriculture, la pêche, le tourisme, la santé, la culture et les énergies renouvelables, selon la même source.

Par ailleurs, Shahid a réitéré le soutien des Maldives à l’Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie, comme étant la seule solution juste, pragmatique et réaliste à la question du Sahara marocain, en soulignant que son pays se tiendra toujours aux côtés du Maroc dans ses efforts pour la résolution de ce différend régional.

Les deux ministres ont lancé un appel pour des efforts conjoints en vue de garantir un accès équitable aux vaccins, dans le cadre de « la Déclaration Politique sur un Accès Mondial et Equitable aux Vaccins contre la Covid-19 ».

Au niveau multilatéral, Bourita et Shahid se sont félicités de la concertation fructueuse et de l’appui mutuel aux candidatures des deux pays, ainsi que de l’excellente coordination au niveau des instances et organisations internationales, poursuit le communiqué.

Bourita a exprimé l’appui du Royaume du Maroc à la candidature du ministre maldivien à la Présidence de la 76ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

A l’issue de cet entretien, Shahid a renouvelé l’invitation à Bourita pour effectuer une visite officielle aux Maldives, conclut le communiqué.

