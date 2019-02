Bourita revient sur l’affaire des ambassadeurs

Après s’être entretenu ce jeudi 14 février avec son homologue espagnol, Nasser Bourita est revenu sur les rumeurs qui ont circulé selon lesquelles le Maroc aurait rappelé ses ambassadeurs en Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes Unis.

Lors d’un point de presse, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a assuré que le Royaume, lorsqu’il rappelle l’un de ses ambassadeurs, annonce officiellement cette décision au pays concerné et en explique les raisons. «Le Maroc ne rappelle jamais ses ambassadeurs sans explications», a-t-il tranché.

Et d’ajouter que les ambassadeurs du Royaume à Riyad et Abou Dabi étaient au Maroc pour participer à des réunions et ont repris leurs fonctions lundi 11 février.

Nasser Bourita a également souligné que des liens forts unissent le Maroc et les pays du Golfe. « La région connaît plusieurs changements internes dont l’impact touche le Royaume. Ce qui nous a poussé à tenir quelques réunions afin d’en discuter», a précisé le ministre.

N.M.