Bourita met en garde contre la “connexion” entre le Hezbollah et le Polisario

“Si vous considérez ce plan comme sérieux, crédible et réaliste, qu’est-ce que vous pouvez faire pour aider concrètement à aller de l’avant?”, s’est demandé le ministre, relevant que la résolution de la question du Sahara aura un impact “profond” sur la politique arabe généralement en consolidant les Etats arabes les plus modérés.

“Les administrations américaines, commençant par celle de Bill Clinton puis de George W. Bush et même l’administration actuelle, ont clairement indiqué que le plan d’autonomie représente une solution crédible, sérieuse et réaliste” à la question du Sahara, a souligné le ministre, notant qu’”aujourd’hui, il faut passer des déclarations à l’action”.

Cette démarche va aider à stabiliser la situation en Afrique du nord et à contrecarrer les manœuvres de l’Iran et ses velléités hégémoniques dans la région, a-t-il dit.

Etant donné le rôle central que le “Polisario” joue désormais dans les efforts qu’entreprend Téhéran en Afrique du nord et de l’Ouest, et à la lumière du soutien en 2006 de l’ancienne administration de George Bush au plan d’autonomie, “il est vital pour l’administration Trump de prendre des pas concrets pour faciliter sa mise en application”.

Le “Polisario” n’est qu’une partie de l’”approche agressive” de l’Iran vis-à-vis de l’Afrique du Nord et de l’Ouest, a-t-il relevé, notant que le front séparatiste se veut une organisation “attractive” pour Téhéran et le Hezbollah.

“L’Iran veut utiliser son soutien au Polisario pour transformer le conflit régional entre l’Algérie et le Polisario d’un côté, et le Maroc de l’autre, en un moyen à même d’étendre son pouvoir en Afrique du nord et de l’Ouest, particulièrement dans les Etats de la côte atlantique”, a expliqué Bourita dans une interview au site d’informations américain “Breitbart”.

