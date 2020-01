Bourita: “Le Maroc est avec les aspirations vraies du peuple vénézuélien”

Le Maroc est en faveur des véritables aspirations du peuple vénézuélien et soutient Juan Guaido suite à sa réélection président du parlement, a affirmé, ce mercredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

“La position du Maroc vis-à-vis de la crise vénézuélienne est claire dès le début. Le Maroc est avec les aspirations vraies du peuple vénézuélien, et soutient M. Guaido suite à sa réélection président du parlement”, a souligné Bourita lors d’un point de presse au terme de ses entretiens avec son homologue grec, Nikos Déndias.

Bourita a relevé que “le Maroc oeuvre également avec la communauté internationale et avec les Etats du Groupe de Lima pour pousser vers la création d’un cadre institutionnel qui répond aux véritables aspirations du peuple vénézuélien”.

Le Maroc salue la réélection de Guaido en tant que président du Parlement, tenues dans un cadre où ont été respectés la loi et le quorum nécessaires, a-t-il poursuivi.

Le ministre a indiqué, par ailleurs, que le Royaume déplore et dénonce les tentatives visant à empêcher le déroulement de cette élection dans des conditions normales respectant la volonté des députés vénézuéliens et leur permettant d’élire le président du parlement, le représentant légitime des ambitions du peuple.

Bourita a, en outre, fait savoir que le Royaume va poursuivre la coordination pour aller vers une résolution pacifique de la crise vénézuélienne, respectant les aspirations du peuple vénézuélien et la légitimité dans le pays et qui est en harmonie avec les efforts fournis par l’Organisation des Etats américains (OEA), le Groupe de Lima et autres organisations qui œuvrent dans ce cadre.

M.D. (avec MAP)