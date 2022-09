Bourita depuis New York: « Le Maroc considère l’Espagne comme un allié de confiance »

Sur Hautes instructions du roi Mohammed VI, le Maroc considère l’Espagne comme “partenaire et allié de confiance”, a affirmé, ce mercredi à New York, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, soulignant que les deux pays travailleront, dans un esprit positif et avec ambition, pour donner plus de vigueur à leurs relations bilatérales.

“Les Instructions de Sa Majesté le Roi sont claires : Le Maroc considère l’Espagne comme un partenaire et allié de confiance. Nous allons travailler dans un esprit positif pour mettre en œuvre, avec ambition, tous les engagements définis par SM le Roi et le président du gouvernement espagnol pour que ces relations soient vigoureuses”, a précisé Bourita dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec son homologue espagnol, José Manuel Albares.

Les relations entre Rabat et Madrid, comme l’a affirmé le Souverain, ont franchi une étape nouvelle et sans précédent, basée sur le respect mutuel, la forte ambition, outre la mise en œuvre des engagements communs au service des intérêts des deux pays et en faveur de la paix et la stabilité régionales, a-t-il souligné.

Le ministre a également indiqué que les entretiens avec son homologue espagnol ont été l’occasion de faire le point sur ce qui a été réalisé en vertu de la Déclaration conjointe au terme des discussions entre le roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, et de l’audience que le Souverain lui a accordée en avril dernier.

“Nous avons constaté que plusieurs points contenus dans cette Déclaration ont été réalisés”, a-t-il indiqué, ajoutant que tous les groupes de travail se sont réunis à quatre reprises et devront tenir deux autres réunions le mois prochain.

Bourita a, en outre, mis en avant la dynamique de visites entre les ministres des deux pays, axées sur une multitude de secteurs stratégiques.

Il a indiqué à cet égard que les deux parties se sont mises d’accord pour convoquer la Haute commission mixte avant la fin de l’année en cours, soulignant que cette réunion marquera une étape importante dans la dynamique des relations maroco-espagnoles.

Tenus en marge de la 77è session de l’Assemblée générale des Nations Unies, ces entretiens entre Bourita et Albares se sont déroulés en présence notamment de l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, de l’ambassadeur directeur général au ministère des Affaires étrangères, Fouad Yazourh, et de l’ambassadeur, directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale, Mohamed Methqal.