BIO. Qui est Adnane Addioui, membre de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement

Adnane Addioui, que le roi Mohammed VI a désigné membre de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement est né le 13 octobre 1984 à Rabat.

Co-fondateur du “Moroccan Center for Innovation and Social Entrepreneurship” et de la plateforme “Wuluj” relative à la participation au financement de projets créatifs et innovants, M. Adnane Addioui a décroché, en 2007, un diplôme de Bachelor en marketing et management des projets offshores, de l’ENCG de Settat, avant d’approfondir sa formation aux universités de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines en France et celle de Georgetown University McDonough School of Busines aux États-Unis.

De retour au Royaume, il a créé en 2012 l’association “Moroccan Center for Innovation and Social Entrepreneurship”, sise à Rabat, et en 2016, la plateforme “Wuluj” dont l’objectif est la participation au financement de projets créatifs et innovants.

Adnane Addioui est très actif sur les réseaux sociaux et anime des conférences en management et gestion des entreprises.