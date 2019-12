BIO. Mostafa Terrab, l’homme fort de l’OCP, membre de la Commission Benmoussa

Mostafa Terrab, que le Roi Mohammed VI a désigné membre de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement, est né le 19 octobre 1955 à Fès. Portrait.

Terrab est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées obtenu en 1979, d’un Master (1982) et d’un Doctorat d’Etat en Recherche Opérationnelle (1990) du Massachusetts Institute of Technology (MIT, Cambridge). Il a commencé sa carrière en 1983 à San Francisco chez le leader de l’ingénierie et de la construction Bechtel Civil and Minerals Inc, en qualité d’analyste en systèmes de transports, avant d’intégrer le Draper Laboratory (Cambridge, Massaschussets) en tant que chercheur et fellow.

De 1990 à 1992, Terrab est Professeur au Rensselaer Polytechnic Institute (Troy, Etat de New York) en sciences de la décision et des systèmes d’ingénierie civile et environnementale.

En 1992, Mostafa Terrab est nommé Chargé de Mission au Cabinet Royal de Feu le Roi Hassan II, avant d’assurer la fonction de Secrétaire Général du Secrétariat Exécutif du Sommet économique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Il dirige à partir de 1998 l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) avant de rejoindre la Banque Mondiale en 2002 en tant que Lead Regulatory Specialist, où il dirigera le programme INFODEV (Information For Development). En février 2006, Mostafa Terrab est nommé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI Directeur Général de l’Office Chérifien des Phosphates (OCP), qu’il dirige aujourd’hui en qualité de Président Directeur Général du Groupe OCP depuis sa transformation en Société Anonyme en juin 2008.

En juin 2019, Mostafa Terrab est élu à la Présidence de l’IFA (International Fertilizer Association), organisation mondiale regroupant 480 membres de l’industrie des engrais dans 68 pays, devenant ainsi le premier dirigeant africain à présider cette association.

Mostafa Terrab est également Président de l’Université Mohammed VI Polytechnique.

