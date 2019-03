Benkirane s’en prend au PAM et à Daoudi

“Chassez le naturel, il revient au galop”, dit l’adage. Chez Abdelilah Benkirane, le naturel perdure et consiste à tirer plus vite que son ombre. Et cette fois-ci, l’ex-chef de gouvernement et ancien patron du parti islamiste n’épargne même un membre de sa famlle politique, en la personne de Lahcen Daoudi.

Et c’est sur sa page officielle Facebook que le verbeux Benkirane s’en prend au ministre délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance. Dans un enregistrement sonore, il reproche à celui-ci de clamer que le PJD remportera les élections en 2021. “Comment peut-il en être sûr?”, se demande Benkirane. Et d’ajouter:”Nous ne savons plus qui divague!”.

Et comme Benkirane n’en est pas à une contradiction près, il ajoute que l’important n’est pas de remporter les élections, mais “il nous paraît que nous allons gagner” (sic).”Ce qui importe, ce sont nos convictions”, assure-t-il en affirmant que toutes les politiques dont le dessein étaient de nuire au Parti de la Justice et du Développement ont été vouées à l’échec.

Dans sa publication, l’ex-chef de gouvernement n’a pas manqué non plus de tirer à boulets rouges sur le Parti Authenticité et Modernité.”J’ai toujours dit dans mes vidéos que le PAM est né avec un handicap moteur qui l’empêche de réussir. Et avec le temps, cela s’est avéré”, diagnostique-t-il.

Benkirane a également évoqué sa vision de la monarchie.”Nous avions craint pour notre système politique davantage que lui-même. C’est notre conviction et nous n’en démordrons pas”, soutient-il.

Larbi Alaoui