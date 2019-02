Benkirane scandalisé par un documentaire (VIDEO)

“Qu’on parle de moi en bien ou en mal, peu importe. L’essentiel, c’est qu’on parle de moi”. Il semble de plus en plus certain que l’ex-chef de gouvernement et ancien patron du parti islamiste s’est définitivement approprié cette “profession de foi” nombriliste que l’on attribue au célèbre journaliste Léon Zitrone.

Cette fois-ci, Abdelilah Benkirane s’intéresse au tabagisme et à l’addiction et s’insurge contre l’industrie du tabac. Sur sa page officielle Facebook, dont le titre peut être traduit par “Interaction avec l’actualité”, il réagit à un article et à un documentaire sur le tabac.

Benkirane se dit scandalisé par les propos d’un responsable qui a avoué que l’entreprise vend les cigarettes tout en sachant fort bien qu’elles sont nocives. “Les producteurs de tabac ne sont pas fumeurs, selon l’auteur de l’article. Mais ils destinent leurs cigarettes aux jeunes d’Afrique et d’Asie”, écrit l’ex-secrétaire général du parti de la Lampe. De même qu’il lance un appel au ministère de la Santé et au ministère de l’Education nationale afin que le documentaire en question soit vulgarisé au sein des établissements scolaires et de l’opinion publique.

Il faut tout de même avouer que le sujet abordé par Benkirane sur sa page Facebook est des plus sérieux. Ainsi, le “Réseau marocain pour la défense du droit à la santé/droit à la vie”, avait précédemment tiré la sonnette d’alarme concernant des cigarettes suisses vendues au Maroc. Celles-ci contiennent le double des composants nocifs, dont la nicotine, par rapport aux cigarettes de la même entreprise destinées au marché européen, selon les résultats de l’étude réalisée par une organisation internationale.

L.A. et Y.H.