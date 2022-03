Benkirane: « Nous aimons aussi avoir des fonctions, des privilèges et des indemnités! »

« Toute peine mérite salaire » semble être le credo du patron du parti islamiste. Bien sûr, tous les Marocains ont connaissance des retraites juteuses de l’ancien chef de gouvernement. Et lui-même vient de confirmer qu’il ne comprend pas les personnes qui travaillent sans vouloir percevoir d’indemnisations ou qui oeuvrent pour rien (« Liwajhi llah », selon son expression).

Lors de son intervention à Béni Mellal, dimanche 13 mars, à l’occasion d’une rencontre avec des militants du PJD et des sympathisants, Abdelilah Benkirane a assuré: « Bien sûr, nous oeuvrons d’abord pour le bien commun, mais nous sommes des êtres humains comme tous les gens. Et nous aimons aussi avoir une place prépondérante au sein de l’Etat et avoir des fonctions, des privilèges et des indemnités! ».

Benkirane a aussi considéré que la recherche d’indemnités et de privilèges est une chose naturelle. « Je suis le premier à concevoir cela et je le reconnais aussi en votre nom! », a-t-il souligné, tout tempérant ses appétits en déclarant que le PJD n’a pas d’abord été créé pour la quête de l’argent, mais pour celle de la religion ». Le Parti et le Mouvement de l’Unicité et de la Réforme sont unis par une seul objectif, celui qui concerne l’idéologie islamique et sa défense, a ajouté le patron du parti de la Lampe.

Celui-ci a également soutenu que le PJD n’a nulle relation avec les Frères musulmans et que, depuis sa création en 1981 jusqu’à nos jours, l’on a tenu à préserver son identité marocaine, libre et indépendante.

M.R.