Benkirane: “le roi Mohammed VI est en colère”

«Les élections ont eu lieu par la suite et j’ai été élu par le peuple. A ce moment-là, le mouvement du 20 février a disparu. Ses membres ont compris que la fête est finie. A l’époque, j’avais dit au roi Mohammed VI: le peuple n’a que toi et tes enfants», s’est-il rappelé. Il a ainsi appelé les Marocains à tout critiquer, mais ne jamais toucher au roi.

Après avoir assuré que la décision du peuple et du roi, concernant le fait d’avoir été politiquement écarté, est irrévocable, Benkirane a souligné que le Souverain n’est pas satisfait du gouvernement d’El Othmani. «Le Souverain est malheureusement en colère de ce qui se passe aujourd’hui. On sent tous qu’il n’est pas satisfait de cette situation lorsqu’il aborde les partis, la santé, l’administration publique… Que peut-on faire maintenant ? Observer la destruction de notre pays sans bouger le petit doigt ? Le gouvernement doit savoir qu’il porte la responsabilité de ce peuple dont il est censé défendre les intérêts», a-t-il souligné.

D’abord, Benkirane a critiqué le gouvernement d’El Othmani qui, selon lui, «manque de maturité et reste indifférent aux tragédies humaines qu’il préfère observer de loin». «La mort du berger m’a tellement affecté. Le gouvernement devait intervenir à temps pour le sauver. Il fallait tout simplement utiliser un hélicoptère d’urgence pour faciliter les recherches et le retrouver. C’est ce que j’aurais fait si j’étais encore à la tête de l’Exécutif. Le gouvernement est obligé de valoriser le citoyen marocain», s’est-il insurgé.