Benkirane: “Je suis le plus grand des peureux”

Intervenant devant la Jeunesse de son parti, Abdelilah Benkirane n’a pas manqué de revenir sur ses Live Facebook. Des sorties qui généralement font grand bruit, mais comme dit le vieil adage, les apparences sont -parfois- trompeuses.

En effet, l’ancien secrétaire général du PJD a affirmé être “le plus grand des peureux”. “J’ai peur pour vous et pour moi. C’est pourquoi je ne cesse de revoir mes positions”, a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: “J’ai toujours peur pour moi-même, pour ma famille et pour mon argent. Mais il y a des situations qui te poussent à surmonter la peur”.

Par ailleurs, des observateurs se posent la question de savoir si le parti islamiste est-il en train de débarquer Abdelilah Benkirane du navire PJDiste?

En tout cas, l’instance nationale décisionnelle du Parti de la Justice et du développement, présidée par Rachid Lamdouar, se dirige vers la sanction de Benlirane et de Driss El Azami El Idrissi! Des députés PJDisyes au nombre de 19, sont également concernés par de probables et prochaines graves sanctions.

Il est reproché à l’ancien patron du PJD d’inciter ses “frères” à passer outre les consignes du secrétariat général du parti et certains sont décidés à avoir sa peau et à le pousser vers la sortie.

Quant à El Azami El Idrissi, chef du groupe parlementaire du parti de la Lampe, on lui en veut également, ainsi qu’aux 19 députés de son groupe, de ne pas avoir respecté les mots d’ordre de la même instance dirigeante.

S.L. et K.Z.