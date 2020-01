Benkirane explique pourquoi des Marocains n’avaient pas voté PJD

L’ex- chef de gouvernement et ancien patron du parti islamiste a expliqué, mardi 7 janvier courant, les raisons pour lesquelles de nombreux électeurs n’avaient pas voté PJD, depuis 2011.

Selon Abdelilah Benkirane,via sa page officielle Facebook, cela n’avait absolument rien à voir avec l’idéologie islamiste du parti. Quant à ceux qui ont donné leurs voix aux membres du parti la Lampe, ils l’ont fait, convaincus par leur expérience .

Celle-ci ayant prouvé que les élus PJDistes, de par leur sérieux, méritaient la confiance des électeurs et non pas du fait de leur croyance religieuse, a tenu à préciser l’ex-chef de gouvernement. S’adressant ensuite particulièrement aux élus de son parti de l’arrondissement Bni Makada , à Tanger, il les interroge:” Voudrez-vous que les gens votent pour vous à cause de vos barbes ou de vos voiles?”.

Concernant les prochaines échéances électorales 2021, Benkirane s’est dit étonné de la taille et de l’importance exagérées qu’elles suscitent au sein du PJD. “Pourquoi une telle importance? Nous sommes venus dans l’objectif de réaliser des réformes. Et ce ne sera point un problème si nous n’arrivions pas en tête!”, a-t-il prétendu.

L.A et K.C.