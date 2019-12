Benkirane et Benchamach: ce que leur prédit un astrologue pour 2020

Encore quelques heures et l’année 2019 cédera la place à l’an de grâce 2020! Le Nouvel an augurera-t-il de changements, de chamboulements, au sein du paysage politique marocain, ainsi que l’émergence de nouvelles personnalités politiques, comme l’année qui finit aujourd’hui l’a vécu?

Pour Abdelaziz El Khattabi, 2020 connaîtra également des changements notoires. D’après ses prédictions, et dans une déclaration à Le Site Info, la nouvelle année ne serait pas tendre avec l’ex-chef de gouvernement et ancien patron du parti islamiste, croit savoir l’astrologue marocain.

“Abdelilah Benkirane changera du-tout au-tout en 2020!”, a affirmé El Khattabi, en ajoutant que l’ex-chef de gouvernement serait “hors-circuit” et disparaîtrait des radars. En revanche, le Parti de la Justice et du développement garderait sa popularité, ses chances de rempiler seraient intactes et ses activités omniprésentes au sein de la société marocaine.

Quant à “la rivalité” politique PAM-PJD, elle serait aux abonnés absents en 2020, prédit aussi l’astrologue. De même qu’il souligne que le secrétaire général actuel du parti du Tracteur, “n’aurait plus les compétences nécessaires pour garder ce poste”. Et donc, Hakim Benchamach se verrait débouter en tant que patron du Parti Authenticité et Modernité, en 2020!

Un autre nom émergerait pour conduire le Tracteur, au lieu et place de Benchamach, toujours selon les prédictions de l’astrologue Abdelaziz El Khattabi.

Qui vivra….!

L.A.