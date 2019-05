Benkirane en pleurs en évoquant la mort (VIDEO)

C’est un Benkirane en pleurs qui a été vu au cimetière, à Rabat, mercredi en fin d’après-midi.

L’ex-chef de gouvernement et ancien patron du parti islamiste était en train de se recueillir sur la tombe de l’un des jeunes du PJD, versant de chaudes larmes et véritablement sous l’effet d’une grande émotion.

S’adressant aux citoyens présents aux obsèques, Benkirane a entamé un sermon des plus émotifs sur la Faucheuse et sur les terribles affres et les divers tourments de l’enfer.

” La mort n’est pas le lot seulement des personnes âgées, des femmes et des enfants(!). Elle n’épargne personne et elle est un “droit”(ha9). Et quand Dieu la décide, elle survient inéductablement. Elle est une destinée divine avant toute chose”, a-t-il prêché.

Benkirane s’est aussi confessé devant l’assistance en regrettant d’avoir été l’auteur, durant sa vie, de certaines actions.”Je déplore certains agissements de mon fait. Mais quand je suis parvenu à des postes de responsabilité et après avoir rencontré mes frères au sein de ce mouvement béni, j’étais devenu minitieux et consciencieux à assumer mon devoir religieux”, s’est-il repenti dans ce cimetière transformé en confessional, sans grillage et sans isoloir clos.

Prononcant également l’épitaphe du jeune PJDiste décédé à l’âge de 20 ans, Benkirane a fait ainsi léloge posthume du défunt. ” L’un de nos jeunes, étudiant brillant, bien éduqué et issu d’une famille altruiste. La volonté divine a voulu qu’il soit atteint d’une maladie incurable et Dieu l’a rappelé à Ses côtés, pendant les dix derniers jours bénis de ce mois sacré”, a-t-il conclu son oraison funèbre.

Larbi Alaoui (avec Kawtar Zaki)