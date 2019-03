Benkirane descend Amina Maelainine

Abdelah Benkirane est en colère contre la députée du PJD Amina Maelainine. Dans un nouvel enregistrement sonore diffusé sur sa page officielle, l’ancien chef de gouvernement a estimé que la jeune politicienne s’est malheureusement engagée dans une mauvaise voie.

«Elle a souvent été critiquée et je l’ai défendue à plusieurs reprises. Mais son comportement n’est pas digne et détériore l’image du PJD. C’est à cause d’elle que le parti a été plusieurs fois attaqué et je le lui ai dit d’ailleurs», s’est-il insurgé.

Et d’ajouter : «Amina Maelainine n’est pas la seule. J’ai l’impression que plusieurs sœurs au sein du PJD PJD se sont inspirées d’elle. De nombreuses femmes du parti ont fait les mêmes erreurs».

En janvier dernier, des photos de Maelainine avait circulé sur la Toile, la montrant sans voile à Paris. Face au tollé provoqué par ces clichés, la députée a demandé conseil à Abdelilah Benkirane.

«Si tu avais pris mon avis depuis le début, je t’aurais conseillé de faire face au monde entier et dire «Et après ?». Le fait que ces photos soient vraies ou truquées ne concerne personne», lui a assuré l’ancien secrétaire général du PJD.

Et d’ajouter : «Toute femme est libre de ses choix. Oter le voile à l’étranger et le mettre au Maroc est une liberté individuelle. Si ton mari n’apprécie pas tes choix, qu’il te répudie. Si tu enfreins la loi, que la justice te punit. Si tu violes le règlement intérieur de ton parti, que les responsables te sanctionnent. Mais personne n’a le droit de se mêler de certains choix personnels comme le voile».

N.M.